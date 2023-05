Luigi Di Maio sarà il nuovo inviato speciale dell’Ue nel Golfo | ufficializzata la nomina Entrerà in carica il 1 giugno

(Di lunedì 15 maggio 2023) Adesso è ufficiale. Dopo il voto favorevole dei ministri dell’Unione europea riuniti a Bruxelles per il Consiglio Affari Sport, la presidenza di turno svedese ha annunciato cheDiricoprirà, dal 1, ilincarico diper i Paesi delPersico. La scelta dell’ex ministro degli Esteri, sostenuta anche dall’Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell, arriva dopo mesi di dibattito e rallentamenti dovuti anche al terremoto provocato nelle istituzioni europee dal Qatargate che ha riacceso l’attenzione sul ruolo di Doha nell’influenzare le decisioni dei palazzi brussellesi, evidenziando l’influenza esercitata soprattutto su rappresentanti, ex eurodeputati e assistenti parlamentari di origine italiana. Mentre Di ...

Anche Matteo Salvini era stato critico: "Con tutti i diplomatici di carriera che hanno fatto tanto in Italia e in Europa, mandare a mediare il signor Diè curioso. Non è l'unica iniziativa ...Via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominareDiinviato speciale dell' Ue nel Golfo. Il punto è stato approvato senza discussione nelle prime battute del Consiglio Affari Sport, in corso a Bruxelles. Diinviato speciale per il ...Via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominareDiinviato speciale dell'Ue nel Golfo. Il punto, a quanto si apprende, è stato approvato senza discussione nelle prime battute del Consiglio Affari Sport, in corso a Bruxelles. . 15 maggio ...

Luigi Di Maio è stato nominato ufficialmente inviato Ue per il Golfo persico L'Espresso

"Oggi, il Consiglio ha nominato Luigi Di Maio come primo Rappresentante speciale dell'Unione per la Regione del Golfo". Lo ha annunciato sul suo account Twitter la presidenza svedese semestrale di tur ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...