Luigi Di Maio nominato inviato speciale dell' Ue nel Golfo Persico | approvato all' unanimità

Via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominareDiinviato speciale dell' Ue nel Golfo. Il punto è stato approvato senza discussione nelle prime battute del Consiglio Affari Sport, in corso a Bruxelles. Diinviato speciale per il ...Via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominareDiinviato speciale dell'Ue nel Golfo. Il punto, a quanto si apprende, è stato approvato senza discussione nelle prime battute del Consiglio Affari Sport, in corso a Bruxelles. . 15 maggio ...Il Consiglio dell'Unione europea , in una riunione dei ministri dello Sport, ha dato il via libera definitivo oggi alla nomina diDi, ex ministro degli Esteri dell'Italia, come inviato dell'Ue per il Golfo persico, su proposta dell'Alto rappresentante per la politica estera e di difesa, Josep Borrell . Il punto è ...

Ue: via libera del Consiglio a Di Maio inviato nel Golfo Persico TGCOM

Via libera finale alla proposta dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell di nominare Luigi Di Maio inviato speciale dell'Ue nel Golfo. Il punto è stato approvato senza ...