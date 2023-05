Luigi Di Maio è ufficialmente l’inviato Ue per il Golfo

(Di lunedì 15 maggio 2023) , la nomina è stata confermata nella riunione dei ministri dello Sport di oggi a Bruxelles . La nomina è stata sottoscritta nel corso della riunione dei ministri dello Sport tenutasi oggi a Bruxelles. L’incarico durerà 21 mesi e fino a febbraio 2025. Secondo quanto riportato da Skytg24, il contratto previsto per questo incarico e la remunerazione sarà determinata tramite “un accordo diretto tra l’adviser e l’autorità” come ha spiegato un portavoce dell’Esecutivo comunitario. L’ex ministrodisarà il rappresentante dell’Ue in una regione strategica per energia e sicurezza da cui dipende la stabilità di altri Paesi: dalla Libia all’Africa, dallo Yemen all’Iran. Nel Consiglio di cooperazione del(Ccg) ci sono il Qatar, Arabia saudita, Emirati arabi uniti, Bahrein, Kuwait e Oman” si legge in un comunicato Ue”. Leggi ...

