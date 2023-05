Luciana Littizzetto manda affan*** Salvini e la Rai? Il video del raptus | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 maggio, l'annuncio: Fabio Fazio elasciano la, hanno firmato con Discovery. Il conduttore molla Viale Mazzini dopo quasi 40 anni in azienda. E il caso ovviamente è anche politico: il tweet di Matteo, per esempio. Le violente accuse del Pd. Il tutto nel contesto della rivoluzione che il governo sta muovendo in. Dunque, per ovvie ragioni, la puntata di Che tempo che fa della sera era attesissima, tanto che ha fatto registrare il record stagionale in termini di ascolti. Attesissima per sentire cosa avrebbero detto i due. Fazio già al Tg 3 che precedeva la puntata ha sospirato: "Il mio lavoro continuerà altrove, d'altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni. Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare ...