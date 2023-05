Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 14 maggio 2023 video

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ieri, 14è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata in studio con Matteo Paolillo, celebre protagonista di Mare Fuori, spiegando che sta guardando la serie tv con la mamma 90enne, anche se è difficile seguire certi discorsi in napoletano, nonostante i sottotitoli. Finita la parentesi Mare Fuori, dopo qualche “complimento” a Fabio Fazio, Lucianina ha commentato il colorito di Carlo Conti alla serata dei David di Donatello e dei capelli lisci di Alessandro Borghese per la pubblicità delle penne lisce, per poi passare all’iceberg a forma fallica che si è staccato per il surriscaldamento globale: “la natura non sa più come dirci che le stiamo pesantemente sul…”, ...