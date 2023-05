Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni ultima puntata 17 maggio | Diana è davvero la figlia di Emma?

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 15 maggio 2023)dei2 giunge al termine con l’, in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 17: ecco cosa accadrà. Roberto si è svegliato dal coma dopo l’incidente, ma sfortunatamente non ricorda nulla. Nel frattempo, verrà svelata la verità su: èladidei2 si appresta a chiudere con il gran finale, che andrà in onda mercoledì 17. La serie con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin – quest’new entry della seconda stagione – giungerà al termine con il sesto appuntamento e i dubbi sono ancora molteplici. In particolar modo, finalmente il pubblico ...