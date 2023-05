Luang Pho Yai | le immagini del monaco buddista sono virali su TikTok | “Si stava preparando alla mummificazione” Ma quanti anni ha? “109 o 163 anni”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Potrebbe essere l’uomo più vecchio del mondo. Forse, però, è morto. Forse, inoltre, era unthailandese.tanti gli interrogativi sull’identità di un uomo diventato virale su. I numeriincredibili, parliamo di 132 ma anche 266 milioni di visualizzazioni a video. Nei filmati in questione, l’uomo è sdraiato a letto, avvolto in coperte arancioni. In un video accarezza una bimba (la pronipote), in un altro, invece, si solleva dal letto mettendosi seduto. Così mostra il proprio viso in camera. Gli occhichiusi, però riesce a parlare. Non sappiamo cosa dica, ma dtraduzione della didascalia fornita dasi parla d’ospedale. Sembra, infatti, che l’uomo sia stato ricoverato in una struttura. Questi video risalgono al marzo 2022, ma sul ...

Da non perdere nemmeno il Wat, il luogo di culto più antico e prestigioso di tutta la città al ... è davvero difficile, ma tra i più interessanti meritano una menzione il Wat Chedi, il Wat ...Da non perdere nemmeno il Wat, il luogo di culto più antico e prestigioso di tutta la città al ... è davvero difficile, ma tra i più interessanti meritano una menzione il Wat Chedi, il Wat ...

Luang Pho Yai, le immagini del monaco buddista sono virali su TikTok: “Si stava preparando alla… Il Fatto Quotidiano

The abbot of Maptaput Temple has launched a project to consecrate and distribute Buddha amulets called “Jeewornbin 66” (flying monk’s robe 66) to motorcycle riders for protection and safety. The ...