Louis Vuitton sfila a Seul | Dang-Hyuk | il visionario regista di Squid Games | dipinge il ponte GanGnam di blu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Una griffe che va ben oltre un marchio di moda e si fa re Mida della comunicazione globale. I big della moda sono entrati a gamba tesa nel design.la tende più degli altri. Il baule LV disegnato da Marc Newson si fa opera d’arte, basta a se stesso, al di là della sua funzionalità. Quello che si vede alla Design Week oggi, domani entrerà nelle nostre case, alcuni oggetti passeranno, altri diventano un must to have. Come si fa a diventare un’icona? Bisogna saperlo comunicare globalmente. Nel team creativo LV esiste unprogettual/sinergico, è sempre un successo di squadra, mai solo del singolo. E intanto monsieur Arnault, fondatore e capo del colosso del lusso LVMH, è l’uomo piu ricco del mondo (insieme alla francese Francoise Bettencourt Meyers, erede dei cosmetici L’Oreal… una ha ereditato, l’altro ha creato dal ...

Chiara Ferragni è "felice e grata" per la nuova campagna pubblicitaria di, brand che l'ha scelta come testimonial da qualche stagione. L'imprenditrice di Cremona è la protagonista assoluta dei nuovi scatti e delle immagini montate per promuovere le LV Shake , ...E questo abito di, realizzato da un Nicolas Ghesquiere da poco in veste di direttore creativo della Maison, è stato uno dei più belli tra quelli sfoggiati. Particolarissimo, e ...su esemplari dalle forme eccentriche che assomigliano a opere d'arte. Da Missoni le borse possono essere facilmente confuse con dei maxi bracciali. E per Loewe anche la mitica Puzzle ...

Chiara Ferragni, fuori la nuova campagna per Louis Vuitton FOTO Sky Tg24

L'imprenditrice italiana, che è volto del brand dal 2021, è la star di foto e video che presentano le iconiche creazioni LV Shake disegnate da Nicolas Ghesquière ...Louis Vuitton può vantare numerose borse iconiche a suo carico: la Louis Vuitton Neverfull -che lanciò la moda delle maxi shopper-; il successo senza uguali del bauletto, ovvero la Louis Vuitton Speed ...