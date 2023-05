Lotto | tripletta in Campania | vincite per oltre 42 mila euro a Salerno e a Napoli

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlpremia la. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, si registra un tris diper un totale di 41.225. Ad Angri, in provincia di, tre ambi e un terno sulla ruota dihanno permesso una vincita di 14.250, stessa combinazione che ha permesso a un giocatore didi vincere 14; chiudono il conto campano i 12.975di Afragola, in provincia di. L’ultimo concorso delha distribuito 9,8 milioni di, per un totale di 429 milioni da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia e questo ormai lo sanno tutti. Ma forse non tutti avranno notato un particolare curioso che riguarda i format dei campionati vinti dal ...... due minorenni ferite redazionetigullio ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Recco, ritorna la Mangialonga: sport e gastronomia Borghetti: il liquore vero per davveroin Liguria: ...... la polizia arresta 54enne redazionetigullio ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Borghetti: il liquore vero per davveroin Liguria: vincite per oltre 285mila euro A Cogoleto due ...