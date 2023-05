Loredana Bertè torna a parlare dopo l’intervento d’urgenza

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 maggio 2023) In un precedente articolo vi abbiamo informato di quello che era successo a, ovvero che la cantante era stata male e si era reso necessario andare in ospedale. Poche orela rivelazione cheè stata operata. A distanza di qualche giorno dal ricovero, larilascia una dichiarazione in merito a quello che è successo e a quali sono le sue attuali condizioni. Vediamo tutti i dettagli. Le dichiarazioni diè stata sottoposta a un’operazionee finalmente ha svelato le sue condizioni. Fino ad ora, la cantante non aveva parlato pubblicamente del suo stato di salute, ma alcuni membri del suo staff e sua sorella Leda erano ...