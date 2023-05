L' orafo narcos con le statuette di buddha fatte di ecstasy

Insieme al narcotrafficante è stato anche arrestato un insospettabilemilanese che custodiva tutta la sostanza invenduta. La nascondeva assieme alle altre polveri utilizzate in laboratorio per ...commenta All'aeroporto di Malpensa (Varese) la guardia di finanza ha arrestato un narcotrafficante 47enne, in fuga verso l'estero, e un insospettabilemilanese. Iltra dicembre 2022 e aprile 2023 avrebbe stoccato e spedito 61 chili di ecstasy, tra Australia e Stati Uniti, con un guadagno al dettaglio di circa 10 milioni di euro. La ...Insieme al narcotrafficante è stato anche arrestato un insospettabilemilanese che custodiva tutta la sostanza invenduta. La nascondeva assieme alle altre polveri utilizzate in laboratorio per ...

L'orafo narcos e le statuette di buddha fatte di ecstasy MilanoToday.it

Droga pressata per creare statuette a forma di orsetti, statue del Buddha e colonnine raffiguranti vari animali, tutte composte di Mdma, e sfuggire ai ...Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Varese in un'operazione contro il narcotraffico che ha portato ad arrestare a Malpensa un narcos italiano residente nella ... In carcere anche un insospettabile ...