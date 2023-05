Lo smacco di Fazio alla Rai dopo l’annuncio dell’addio | boom di ascolti per Che tempo che fa Che buco lascerà su Rai3

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 maggio 2023) La puntata di Cheche fa di ieri 14 maggio ha portato a casa il 12,4% di share, con 2,5 milioni di telespettatori davantitv per seguire il programma di Fabiosu Raitre andato in onda nel giorno in cui è stato annunciato il passaggio del conduttore dRai a Discovery. Una puntata da record che ha registrato un picco del 15% con 3 milioni di telespettatori, stracciando primati anche sui social, dove lo show ha ottenuto il record stagionale con oltre mezzo milione di interazioni, come riporta l’account del programma sui social che ringrazia i telespettatori «per il grande affetto», dando appuntamento a domenica prossima «per la penultima puntata su». I dati di ascolto del 2023 Viale Mazzini dprossima stagione farà a meno di un vero e proprio ...