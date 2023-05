Lo Monaco | Osimhen e Kvara per me restano Su Danso' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 maggio 2023) Pietro Loè intervenuto a 'Febbre a 90', in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Queste le le sue dichiarazioni: “La conferma di Spalletti a Napoli mi sembrava il minimo, Luciano è garanzia di continuità, guida una rosa importante che ha dimostrato il suo valore ed ha ampie prospettive di miglioramento, bene ha fatto il Napoli a confermarlo. -afferma Lo- Giuntoli? Dopo otto anni il cambio è fisiologico, ci può stare che le strade delle due componenti si separino, credo sia un volere di entrambe le parti. Ci si lascerà in armonia, il Napoli avrà modo di continuare questa strada con un ds più giovane e Giuntoli, se come pare andrà alla Juve, avrà la possibilità di ricostruire in un ambiente dove c’è tanto da lavorare. Pietro Accardi nuovo ds azzurro? Ad Empoli ha fatto bene, quando si va in certi club dove c’è cultura di fare un buon ...