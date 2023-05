Llorente si ritira dal calcio giocato | «Vorrei ringraziare tutti per le opportunità donatemi e per l’affetto dei tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Fernando, attaccante spagnolo che haanche nella Juventus, ha deciso dirsi dalFernando, attaccante spagnolo che haanche nella Juventus, ha deciso dirsi dal. Ecco la sua lettera pubblicata attraverso un post Instagram. PAROLE – «Da quando ero piccolo sognavo di diventare un calciatore. Chi lo avrebbe detto che avrei vissuto tutto quello che ilè stato in grado di darmi nella vita. È stato un viaggio lungo, ma che grazie al sacrificio, all’umiltà e alla passione mi ha permesso di continuare a giocare in grandissime squadre, nelle quali ho sempre cercato di dare il meglio di me....