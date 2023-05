ll cielo si schiarisce | ma la pioggia non se ne va del tutto

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il confinamento tra Oceano Atlantico ed estremo ovest europeo dell’Anticiclone delle Azzorre permetterà per tutta la settimana a fresche correnti da nord di raggiungere il Mediterraneo, mantenendo attiva per diversi giorni una circolazione depressionaria. Il tempo sulla nostra regione sarà pertanto caratterizzato da estrema variabilità con alternanza di momenti soleggiati e momenti nuvolosi con rovesci sparsi, questi ultimi più probabili e diffusi sui rilievi. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate prevalentemente dal livello di soleggiamento con valori massimi intorno ai 20 gradi in Valpadana. Le previsioni meteo a cura di Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 15 maggio 2023 Tempo Previsto: al mattino ampie schiarite su tutta la regione con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Nel pomeriggio poco nuvoloso in pianura, ...