LIVE Sonego-Tsitsipas | ATP Roma 2023 in DIRETTA | serve un’impresa per ribaltare il pronostico

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladello spettacolare match di terzo turno degli Internazionali d’Italia che vedrà opposto Lorenzoal greco Stefanos. L’azzurro va a caccia dell’impresa contro il n. 5 ATP, avanti 2-0 nei precedenti, entrambi in tornei di questa tipologia ma su cemento outdoor. In palio un posto in ottavi di finale contro il vincente di Musetti-Tiafoe. Lorenzo, attualmente n.48 del mondo, si sta esaltando al Foro Italico con il ricordo ben in mente della splendida cavalcata del 2021, altra annata caratterizzata dalla pioggia, che lo vide arrendersi solo in semifinale dal miglior Djokovic. Stagione fino ad ora in chiaroscuro per il torinese, che con una vittoria oggi ...