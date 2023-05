LIVE Sonego-Tsitsipas | ATP Roma 2023 in DIRETTA | l’azzurro per l’impresa sul Centrale dalle 19 00

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladello spettacolare match di terzo turno degli Internazionali d’Italia che vedrà opposto Lorenzoal greco Stefanos. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladello spettacolare match di terzo turno degli Internazionali d’Italia che vedrà opposto Lorenzoal greco Stefanosva a caccia delcontro il n. 5 ATP, avanti 2-0 nei precedenti, entrambi in tornei di questa tipologia ma su cemento outdoor. In palio un posto in ottavi di finale contro il vincente di Musetti-Tiafoe. Lorenzo, ...

Musetti ora in campo contro Tiafoe, più tardi- Tsitsipas. Sconfitta per Cecchinato, battuto ... Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti MUSETTI - TIAFOESesta giornata de gli Internazionali d'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo due italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida trae Tsitsipas , mentre Musetti se la vedrà contro Tiafoe . Cecchinato ko contro Hanfmann . Clamoroso Alcaraz eliminato da Marozsan , 135° al mondo. Segui la giornata in ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà ... Tsitsipas -: il pronosticoè solito esaltarsi contro i tennisti più forti del circuito e ...

LIVE Sonego-Tsitsipas, ATP Roma 2023 in DIRETTA: pronostico sfavorevole, serve un'impresa OA Sport

Tsitsipas-Sonego è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.When is Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego on and what time does it start Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego will take place on Monday 15 th May, 2023 – not before 18:00 (UK) Where is Stefanos ...