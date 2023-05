LIVE Sonego-Tsitsipas | ATP Roma 2023 in DIRETTA | inizia a piovigginare | l’azzurro in campo tra pochi minuti

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:03 I due giocatori stanno effettuando ora il loro ingresso, sotto la pioggia, sul Centrale! 19:00 Meteo uggioso oggi a, con la pioggia che ha dato tregua tutto il giorno ma ha appenato a fare capolino sulla città laziale. Ci si aspetta una partita scoppiettante, un match (sperando non diventi spezzatino a causa delle bizze del meteo) in cui il torinese cercherà di rimanere aggrappato al risultato e sfruttare al massimo il pubblico casalingo per regalarsi una serata indimenticabile. 18:57ha esordito amente al secondo turno, ha nelle gambe quindi una partita in meno rispetto al, ma per sconfiggere il portoghese Nuno Borges ha avuto bisogno di due giorni. Il match è ...

Musetti ora in campo contro Tiafoe, più tardi- Tsitsipas. Sconfitta per Cecchinato, battuto ... Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti MUSETTI - TIAFOESesta giornata de gli Internazionali d'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo due italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida trae Tsitsipas , mentre Musetti se la vedrà contro Tiafoe . Cecchinato ko contro Hanfmann . Clamoroso Alcaraz eliminato da Marozsan , 135° al mondo. Segui la giornata in ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà ... Tsitsipas -: il pronosticoè solito esaltarsi contro i tennisti più forti del circuito e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:48 Lorenzo Sonego, attualmente n.48 del mondo, si sta esaltando al Foro Italico con il ricordo ben in mente della splendida cavalcata del 2021, altra annat ...Tsitsipas-Sonego è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.