LIVE Sonego-Tsitsipas 3-6 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | si dovrebbe riprendere alle 21 45 dopo l’interruzione per pioggia

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:30 NUOVO AGGIORNAMENTO DA, SI RIPRENDERA’ A GIOCARE21.45. Ha momentaneamente smesso di piovere, con una tregua del meteo che sta permettendo di togliere i teloni. 21:15 Si continua a prorogare l’orario di nuovo inizio di gioco, ora previsto non prima delle 21.30. Le previsioni sono tutt’altro che incoraggianti, per stasera così come per il resto della settimana. 21:00 Nuovo aggiornamento, non si riprenderà a giocare prima delle 21.15. Teloni che però rimangono sui campi, situazione delicata. 20:50 La situazione anon è cambiata, lacontinua a scendere e la ripresa del gioco è in dubbio. L’ultimo aggiornamento parla ancora di giocatori in campo nuovamente d21.00. 20:30 Anon ...

Sesta giornata de gli Internazionali d'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo due italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida trae Tsitsipas , mentre Musetti se la vedrà contro Tiafoe . Cecchinato ko contro Hanfmann . Clamoroso Alcaraz eliminato da Marozsan , 135° al mondo. Segui la giornata in ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti MUSETTI - TIAFOE 5 - 7, 3 - 1- TSITSIPAS 1 - 2Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà ... Tsitsipas -: il pronosticoè solito esaltarsi contro i tennisti più forti del circuito e ...

Lorenzo Sonego, attualmente n.48 del mondo, si sta esaltando al Foro Italico con il ricordo ben in mente della splendida cavalcata del 2021