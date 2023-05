LIVE Sonego-Tsitsipas 3-6 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | gioco sospeso | pioggia battente sul Centrale al Foro Italico

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Riusciremo a vedere ancora del tennis oggi? Su tutti i campi sono stati messi i teloni, vi aggiorneremo in ogni caso sulle decisioni che verranno prese. 20:05 Interrotta in questo momento anche Musetti-Tiafoe,su tutti i campi. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti sulla situazione a, mentre sul Campoviene messo il telone. 20:03MOMENTANEAMENTESUL CENRTALE CAUSA! Aper il momento si sta giocando solo Musetti-Tiafoe, sul Grandstand. 20:02 L’arbitro decide di mandare i giocatori in spogliatoio, mentre il pubblico inizia ad uscire. Vediamo cosa si deciderà di fare. 20:01 Situazione surreale sul ...

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti MUSETTI - TIAFOE 5 - 7, 3 - 1- TSITSIPAS 1 - 2Sesta giornata de gli Internazionali d'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo due italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida trae Tsitsipas , mentre Musetti se la vedrà contro Tiafoe . Cecchinato ko contro Hanfmann . Clamoroso Alcaraz eliminato da Marozsan , 135° al mondo. Segui la giornata in ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà ... Tsitsipas -: il pronosticoè solito esaltarsi contro i tennisti più forti del circuito e ...

LIVE Sonego-Tsitsipas, ATP Roma 2023 in DIRETTA: pronostico sfavorevole, serve un'impresa OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:48 Lorenzo Sonego, attualmente n.48 del mondo, si sta esaltando al Foro Italico con il ricordo ben in mente della splendida cavalcata del 2021, altra annat ...Tsitsipas-Sonego è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.