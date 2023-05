LIVE Sonego-Tsitsipas 0-0 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | si parte sul Centrale!

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 E’ bravissimo l’azzurro a ricacciare indietro l’ellenico trovando un angolo molto stretto con il dritto incrociato. 40-15 E’ largo il dritto in avanzamento del greco a seguire il servizio. 40-0 Servizio, dritto a sventaglio e smash senza remore per il n.5 al mondo. 30-0 Spinge bene da fondosfondando il muro difensivo dell’azzurro. 15-0 Appena lunga la risposta di, campo che per la pioggia sarà leggermente più pesante rispetto agli altri giorni. PRIMO SET 19:06 Il greco ha vinto il sorteggio e ha deciso di iniziare il match in battuta. Buon divertimento e buon tennis a tutti! 19:05sono ora impegnati nelle fasi di riscaldamento, mentre il pubblico si arma di ombrelli per ripararsi dalla pioggia. 19:03 I ...

Musetti ora in campo contro Tiafoe, più tardi Sonego-Tsitsipas. Sconfitta per Cecchinato, battuto ... Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti MUSETTI - TIAFOE Sesta giornata de gli Internazionali d'Italia, che chiuderà i terzi turni. In campo due italiani per conquistare un posto agli ottavi: grande sfida tra Sonego e Tsitsipas, mentre Musetti se la vedrà contro Tiafoe. Cecchinato ko contro Hanfmann. Clamoroso Alcaraz eliminato da Marozsan, 135° al mondo.

18:48 Lorenzo Sonego, attualmente n.48 del mondo, si sta esaltando al Foro Italico con il ricordo ben in mente della splendida cavalcata del 2021, altra annat ... Tsitsipas-Sonego è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.