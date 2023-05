LIVE – Musetti-Tiafoe 5-7 0-1 | terzo turno Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- TIAFOESesta giornata de gli Internazionali d'Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo due italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra Sonego e Tsitsipas , mentrese la vedrà contro Tiafoe . Cecchinato ko contro Hanfmann . Clamoroso Alcaraz eliminato da Marozsan , 135° al mondo. Segui la giornata in ...Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 15:35 .- Tiafoe: il pronostico Non è mai semplice avere a che fare con Tiafoe, sebbene ...

LIVE Musetti-Tiafoe, ATP Roma 2023 in DIRETTA: match ostico, in palio gli ottavi OA Sport

Musetti-Tiafoe è un match valido per il terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, pronostici, diretta tv e streaming.Ranking Atp, cambio al vertice e i movimenti degli italiani dopo Roma. Vediamo insieme i movimenti della settimana.