LIVE Conegliano-Milano | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | si assegna allo scudetto | tutto prono al PalaVerde!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:26 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per gara-5 delladella Serie A di2022-23. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per gara-5 delladella Serie A di2022-23. Finalmente ci siamo, questa sera, al PalaVerde, scopriremo la nuova regina del nostro Campionato! Una serie così equilibrata e così ricca di colpi di scena non poteva che concludersi a gara-5, dove ...