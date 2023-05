(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per-5 dellascudetto della Serie A di2022-23. Finalmente ci siamo, questa sera, al PalaVerde, scopriremo la nuova regina del nostro Campionato! Una serie così equilibrata e così ricca di colpi di scena non poteva che concludersi a-5, dove tutto può accadere.ha iniziato bene vincendo-1 al tie-break, ma aveva poi subito il contraccolpo da parte di, capace di imporsi sia in-2, che in-3, le lombarde però non ...

Clicca qui per il prepartita di Bakery Piacenza - Senigallia Clicca qui per ascoltarela ... Precedente Volley, Serie B2 - La Pallavolo San Giorgio è sconfitta danell'andata dei playoff ...... mentre su Rai 2 la finale di volley Milano -(Serie A1 femminile, Gara 4) ha visto ... Sul NOVE il basket, con ilmatch tra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi è stato ...... con la finale di volley Milano -(Serie A1 femminile, Gara 4) trasmessa su Rai 2 . Su ... con ilmatch tra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi. Come dicevamo, il potenziale ...

LIVE Conegliano-Milano, Finale A1 volley femminile in DIRETTA: gara-5 decisiva per lo scudetto! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per gara-5 della finale scudetto della Serie A di vo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:15 Non resta che dare l'appuntamento a gara-5, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento ...