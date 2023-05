LIVE Conegliano-Milano 3-9 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | partenza aggressiva delle lombarde!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-11 Pericati prende il posto di Plummer per il giro dietro. 5-11 Bordata di Thompson da seconda linea. 5-10 Primo tempo affettato di Fahr. 4-10 Pallonetto spinto in mezzo al campo di Thompson. 4-9 Finisce qui la serie al servizio di Folie. 3-9 Errore in attacco di Plummer, time-out per. 3-8 Wolosz gioca in sovrapposto per Plummer, ma l’attacco della statunitense non passa. 3-7 Sette di Folie. 3-6 Diagonale nei tre metri di Plummer. 2-6 Spallata di Thompson da posto quattro. 2-5 Robinson-Cook gioca sulle mani del muro di Thomspon, ma che difese spettacolari nella metà campo di. 1-5 Murone di Folie su Haak. 1-4 Thompson trova le mani del muro di Robinson-Cook,super di. 1-3 Non passa il servizio di Haak. 1-2 ...