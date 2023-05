LIVE Conegliano-Milano 3-1 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | quinto scudetto consecutivo per le Pantere!

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:15 La nostrafinisce qui, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa fantastica gara-5 e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. 23:12 Cinque scudetti su sette finali per, le Pantere sono alsigillo, un dominio con pochi eguali. Ci sono tante lacrime nella metà campo di, probabilmente con un ciclo che sta volgendo al termine viste le tante partenze del prossimo anno, tra cui Stysiak e Thompson. Ma il prossimo anno la Verosi rinforzerà ulteriormente con l’arrivo di Egonu e ci aspetterà un Campionato ancora più equilibrato e spettacolare. 23:10 Santarelli ha letteralmente svoltato la partita con ...

