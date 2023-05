LIVE Conegliano-Milano 2-1 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | le Pantere volano verso lo scudetto 11-7!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-12 Stampatona di Lubian su Thompson,viaggia speditalo. Gaspari chiama time-out. 16-12 Muro a tetto di Gray su Stevanovic. 15-12 Haak trova le mani del muro di Sylla da seconda linea. 14-12 Robinson-Cook sciupa una palla a filo rete al termine di uno scambio infinito. Time-out per Santarelli. 14-11 Stevanovic vince un contrasto a rete con Wolosz. 14-10 Primo tempo imprendibile di Lubian. 13-10 Murone di Sylla su Haak. 13-9 Candi in campo per il servizio. 13-9 Sette vincente di Folie. 13-8 Risponde con la stessa moneta Haak. 12-8 Mani-out d’esperienza di Larson. 12-7 Anche ace di Gray, ventesimo punto per la canadese in appena due set. 11-7 Pallonetto spinto di Haak, Gaspari chiama time-out. 10-7 Thompson è stata presa in volto, ...