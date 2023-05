LIVE Conegliano-Milano 11-17 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | lombarde imperiose nel primo parziale | livello elevatissimo!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-18 Gaspari chiama un challenge per vedere di chi sia stato l’ultimo tocco tra Thompson e Plummer. 13-18 Pallonetto spinto di Plummer, che gioca sulle mani del muro di Thompson, break per le Pantere. 12-18 Si sblocca in attacco Haak. 11-18 Ennesima difesa di Orro e contrattacco pauroso di Thompson con una palla che veniva dai nove metri. 11-17 Thompson vince un contrasto a rete su Plummer, ma difese impressionanti da una parte e dall’altra. Secondo time-out per Santarelli. 11-16 Murone di Stevanovic su Plummer, tanta fatica per quest’ultima in attacco. 11-15 Mani-out di Thompson, non basta una grandein difesa. 11-14 Errore dai nove metri di Larson. 10-14 Parallela piazzata di Thompson da posto quattro. 10-13 Scappa il servizio di Orro. Gennari e Plummer in campo per Robinson-Cook ...