LIVE Conegliano-Milano 0-1 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | Orro e compagne provano a prendere il largo anche nel secondo set 10-14!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-14 Murone di Thompson su Robinson-Cook. Time-out per Santarelli. 10-13 Haak sciupa completamente un contrattacco. 10-12 Lungo il servizio di Stevanovic. 9-12 Fast sui quattro metri di Stevanovic. 9-11 Sette vincente di Fahr. 8-11 Pallonetto spinto in mezzo al campo di Sylla. 8-10 Robinson-Cook attacca da posto cinque, la statunitense è la più positiva delle sue in questa fase. 7-10 Muro ad uno disu Haak, attenzione perchèsta provando a scappare via. 7-9 Errore in attacco di Plummer. 7-8 Arrival’ace di Thompson. 7-7 Ancora un mani-out di Thomspon, 16 punti con il 60% in attacco per lei fino a questo momento. 7-6 Wolosz velocizza il gioco per Haak. 6-6 Mani-out di Thompson da posto due. 6-5 Errore in attacco di Sylla, ...