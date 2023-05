LIVE Conegliano-Milano 0-0 | Finale A1 volley femminile in DIRETTA | prende il via gara-5 | PalaVerde gremito!

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:41 Lo spettacolo è quello delle grandi occasioni in ungremito, tensione alle stelle, adrenalina a mille e partita non adatti ai deboli di cuore. 20:38va a caccia del quinto scudetto consecutivo, mentre, dopo aver perso la primaproprio lo scorso anno contro le Pantere, va a caccia del primo sigillo. 20:35, dopo aver vinto-1, ha subito il rincalzo diin-2 e-3, ma poi sabato è stata capace di allungare la serie al match decisivo, mettendo in campo la migliore prestazione da parecchie partite a questa parte. 20:32 Dopo 8 anni dall’ultima volta lo scudetto si giocherà a ...