LIVE – Cecchinato-Hanfmann | terzo turno Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ile latestuale dell’incontro tra Marcoe Yannik, valido comedel tabellone principale degliBNL. Il siciliano è riuscito ad avere la meglio su Mackenzie McDonald e Roberto Bautista Agut, segnando una rinascita tennistica particolarmente attesa dagli appassionati italiani; il semifinalista dell’edizione 2018 del Roland Garros è apparso in ottima forma e la varietà delle sue soluzioni tattiche può certamente impensierire anche un osso duro come. Il tedesco, tornato tra i primi 100 al mondo dopo un periodo altalenante, ha eliminato lo statunitense Taylor Fritz al secondo, sorprendendo il pubblico ...

Nel match più atteso della quinta giornata degli Internazionali, Sinner batte per 6 - 3, 6 - 7, 6 - 2 Shevchenko e vola agli ottavi, dove troverà Cerundolo.al terzo turno, Fognini eliminato, Musetti ha vinto il derby con Arnaldi, fuori la Giorgi. Djokovic agli ottavi. Rivivi la diretta ...Al Foro Italico quinta giornata degli Internazionali d'Italia .è volato al terzo turno mentre Fognini ha perso con Rune, Musetti ha vinto il derby con Arnaldi e poi toccherà a Sinner . Djokovic agli ottavi, fuori la Giorgi. La giornata in diretta ...La diretta televisiva sarà proposta dall'emittente Sky Sport (201 o 205) , constreaming ... In alternativa, Sportface.it seguirà- Hanfmann e garantirà aggiornamenti in tempo reale e ...

LIVE Cecchinato-Bautista Agut 6-2, 5-2, ATP Roma 2023 in ... OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici appassionati di tennis e lettori di OA Sport e ben ritrovati in questa prima giornata della seconda settimana di gioco dai campi del Foro Ita ...Musetti, Sonego e Cecchinato cercheranno oggi di conquistare gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia ...