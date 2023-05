LIVE Cecchinato-Hanfmann 4-6 | 6-4 | 3-5 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | prova la rimonta l’azzurro!

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Con la smorzata recupera uno dei due break Marco! 15-40 Recupero di smorzata splendido di, che lobba e smasha sul recupero sotto le gambe del tedesco. 15-30 Stecca di dritto. 15-15 Serve&volley con volèe sbagliata il corridoio. 15-0 Comanda bene il gioco il tedesco con il dritto che inizia bene. 5-2 Arriva il break con l’errore di dritto in rete diche concede il servizio e, con ogni probabilità, la partita. 40-A Non sbaglia la palla corta. 40-40 Attaccache chiude con la volèe di dritto. A-40 L’arbitro corregge la chiamata sul servizio die da il punto al40-40 Si salva ancora Marco col serve%volley! 40-A Risposta ...

In campo tre italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra Sonego e Tsitsipas , Musetti se la vedrà contro Tiafoe mentreaprirà la giornata contro Hanfmann. Torna ...Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Grazie all'ottimo risultato a Roma,ha già guadagnato undici posizioni nel ranking ATP. Il palermitano è virtualmente n. 72 al mondo, ma in caso ...SEGUI ILDI- HANFMANN PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Hanfmann scenderanno in campo oggi (lunedì 15 maggio) . I due giocatori sono pianificati come primo ...

LIVE Cecchinato-Hanfmann, ATP Roma 2023 in DIRETTA: il siciliano vuole continuare la cavalcata OA Sport

Il live e la diretta testuale dell’incontro tra Marco Cecchinato e Yannik Hanfmann, valido come terzo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il siciliano è riuscito ad ...Ranking Atp, cambio al vertice e i movimenti degli italiani dopo Roma. Vediamo insieme i movimenti della settimana.