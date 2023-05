LIVE Cecchinato-Hanfmann 4-6 | 5-4 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | finalmente un game facile al servizio per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Prende la riga colesternomostra un segno all’arbitro che non cambia idea. 0-15 Grandissimo vincente lungolinea perche si carica!!! 5-4 Stecca di rovescio. Resta avanti Marco e ora sarà il tedesco a servire sotto pressione. 40-15 Smorzata e passante che si ferma in rete. Fare attenzione a questo punto assolutamente! Si lamenta Marco, in spagnolo, con l’arbitro che ha cancellato un ace dal referto del. 40-0sembra aver perso un poco di lucidità, questo dritto, alto senza peso sarebbe stato vincente nel primo set. 30-0 Slice diche vola via!! 15-0 ACE! Centrale. 4-4 Si salva ...