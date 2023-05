LIVE – Cecchinato-Hanfmann 2-1 | terzo turno Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ile latestuale dell’incontro tra Marcoe Yannik, valido comedel tabellone principale degliBNL. Il siciliano è riuscito ad avere la meglio su Mackenzie McDonald e Roberto Bautista Agut, segnando una rinascita tennistica particolarmente attesa dagli appassionati italiani; il semifinalista dell’edizione 2018 del Roland Garros è apparso in ottima forma e la varietà delle sue soluzioni tattiche può certamente impensierire anche un osso duro come. Il tedesco, tornato tra i primi 100 al mondo dopo un periodo altalenante, ha eliminato lo statunitense Taylor Fritz al secondo, sorprendendo il pubblico ...

In campo tre italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra Sonego e Tsitsipas , Musetti se la vedrà contro Tiafoe mentre Cecchinato aprirà la giornata contro Hanfmann.

Cecchinato e Hanfmann scenderanno in campo oggi (lunedì 15 maggio).