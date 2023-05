L’Italia alla prova del Mes La missione di Giorgetti

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tutti dicono Mes. Perdi Giorgia Meloni è tempo di tornare a guardare in faccia l’Europa, che vuole e forse esige una ratifica del Trattato che istituisce e regola il Meccanismo europeo di stabilità, alias Fondo salva Stati. A poche ore dal rientro dal Giappone, teatro dell’ultimo G7 delle Finanze, il ministro dell’Economia Giancarlo, è volato a Bruxelles per giocare un’altra partita, dal sapore decisamente più politico: il sì delal Mes, l’unico ancora mancante in Europa. Sono mesi che Bruxelles martella Roma, affinché il governo decida di sciogliere la riserva. Senza il sì tricolore, non sarà possibile rendere operativo il Mes, nel senso che chi ne avrà bisogno non potrà semplicemente richiederlo. Proprio su questo gioca l’Ue, che nella due giorni Eurogruppo-Ecofin, proverà a mettere alle strette ...