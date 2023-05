Liga | festa scudetto a Barcellona | parata delle squadre in città

Ieri la squadra guidata da Xavi Hernandez ha battuto l'Espanyol vincendo il 27/o titolo in, il primo dal 2019, mentre le già da qualche settimana la formazione femminile aveva ottenuto la quarta ...LEGGI QUI: Verratti rompe con il PSG, la verità sul Milan e un problema per la JuveBLAUGRANA ... sua ex squadra, per la conquista della: un modo per celebrare assieme agli amici di un ...Il Barcellona ha vinto lagrazie al successo per 4 - 2 arrivato contro l'Espanyol nell'ultimo turno di campionato disputato. Grandeper i blaugrana che dovranno preparare al meglio la prossima annata per tornare ...

Il Barcellona vince la Liga, ma finisce malissimo: la festa diventa una ... Fanpage.it

Migliaia di tifosi del Barcellona hanno riempito le strade della città per assistere alla parata delle due squadre di calcio blaugrana che hanno vinto il campionato maschile e femminile. (ANSA) ...Festeggiamenti “alla grande”, come promesso da Xavi, per il 27esimo titolo in Liga del Barcellona. Dopo la vittoria di ieri sul campo dell’Espanyol per 2-4, i blaugrana possono celebrare la vittoria i ...