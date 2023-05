Liga 2022 2023 | il Real Betis abbatte il Rayo Vallecano nel finale | 3-1 che arriva nel recupero

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) Vittoria importante per ilall’Estadio Benito Villamarìn nel posticipo diSpagnola. Contro un combattivo, la gara si sblocca però subito, al quinto minuto, con la rete di Youssouf Sabaly. In chiusura di primo tempo, Ayoze Perez mette dentro il gol del 2-0, su assist di Willian José. In apertura di seconda frazione, Santi Comesana, di testa, su assist di Francisco Garcia, prova a riaprire la gara, che rimane in bilico fino alla fine. Nel, Borja Iglesias trova il gol del definitivo 3-1, servito dalla leggenda Joaquin. Da segnalare nelil rosso diretto per Mario Suarez.sempre al sesto posto,sempre all’undicesimo. SportFace.