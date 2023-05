Liberiamoci da “Via della Seta” e Patto di Stabilità Ue Parla Giulio Sapelli

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le pulsioni neo-golliste di Emmanuel Macron, i limiti e le possibilità di riuscitamediazione vaticana nel conflitto in Ucraina e la necessità per il governo italiano di non rinnovare il controverso Memorandum sulla “Via” con la Cina, in scadenza alla fine del 2023, e di spingere per una riforma dell’assetto giuridico Ue. Questi i temi principalinostra conversazione con l’economista e storico. L’infrancese TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO: Prof., che ne pensa delle recenti e reiterate esternazioni “geopolitiche” del presidente francese Macron? Come si inseriscono nel contesto attuale?: La posizione di Emmanuel Macron è da inserire ...