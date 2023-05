L’hotel annulla la prenotazione per accogliere dei migranti | la rabbia degli sposi costretti a cancellare le nozze | “L’hanno fatto solo per i soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023)le prenotazioni per far spazio aie ad una coppia della Florida vanno in fumo le. Come riportano i tabloid quello che è successo a Gary e Deanna, 35 anni lei, 37 lui, ha dell’incredibile. I due si sarebbero dovuti sposare a fine giugno in una sorta di maniero a Walkill, nell’Orange County dello stato di New York. I due, che vivono nel SudUsa ma sono originari di New York, avevano invitato circa 160 tra parenti, amici e testimoni da ogni angoloStati Uniti. Molti di loro, quelli provenienti da più lontano – ad esempio dalla California – avrebbero dovuto pernottare al The Crossroads Hotel di Newburgh, a circa 20 minuti dal luogo dove si sarebbe tenuta la cerimonia. Lacospicua di 30 stanze, però, è stata ...