Leva militare | il governo Meloni torna a parlarne

(Di lunedì 15 maggio 2023) Si tratta di una mini-naja non obbligatoria ma volontaria. In Europa è rimasta obbligatoria solo in otto paesi

Ripristinare laUn tema che spesso riaffiora e che sembra piacere all'attuale esecutivo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine, ha ...Quali sono, quindi, le ipotesi in campo e cosa vuole fare il governo leggi anche Riscatto servizio: quando, come e perché conviene richiederlovolontaria, le ipotesi in campo ...Negli anni 1986 - 1988 ha svolto il serviziodinelle Forze Armate dell'URSS con il grado di tenente. Nel 1988 è entrato in carriera diplomatica. L'ambasciatore Paramonov ha svolto ...

Leva volontaria, Meloni apre al ritorno della naja: cosa farà il governo sul servizio militare Money.it

Riaffiora la proposta di un servizio di leva militare di al massimo quaranta giorni e svolto su base volontaria. I dubbi del generale ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, apre alla leva volontaria, “alternativa al servizio civile”: il governo pensa a una mini-naja o ad altre forme di servizio militare