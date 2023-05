L' Europa conta | il risveglio dal calcio italiano | ma c' è un prezzo da pagare

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) È giusto scegliere la competizione da giocare al massimo, rinunciando alle altre? La risposta è sì, è giusto, quando non hai la rosa all'altezza di più impegni. Mourinho ha scelto senza farsi troppi riguardi: puntiamo all'League visto che offre un posto nella prossima Champions alla vincitrice. L'idea è che la Roma, falcidiata com'è dagli infortuni, non possa avere tutto. Fosse convinta del contrario, finirebbe per autodistruggersi. Quindi è meglio scegliere. E, nel caso, è ovvio che sia meglio provare a vincere un trofeo piuttosto che arrivare quarti in campionato, soprattutto se la posta in gioco è la stessa. Mancano due gare per l'League e ne restavano quattro per il quarto posto: la coppa costa metà della fatica. In più l'andata con il Bayer Leverkusen è andata bene, si parte dal vantaggio, e la Roma non chiede di meglio dopo tre ...