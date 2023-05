L'in rialzo sul dollaro all'avvio della settimana. La moneta unica passa di mano a 1,0869 sul dollaro (+0,18%). In Asia lo yen scambia a 138,1. . 15 maggio 2023Il prezzo del gas continua a scendere mentre si guarda al livello degli stoccaggi, superiore rispetto alla media degli anni precedenti. Ad Amsterdam le quotazioni avviano la seduta in calo dello 0,5% ...... e a 147,50 sull'. Le Borse cinesi tornano agli scambi poco mosse, intorno alla parità: l'... La Borsa di Hong Kongla seduta in territorio negativo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute ...

L'euro apre in rialzo sul dollaro a 1,0869 - Economia Agenzia ANSA

L'euro in rialzo sul dollaro all'avvio della settimana. La moneta unica passa di mano a 1,0869 sul dollaro (+0,18%). In Asia lo yen scambia a 138,1. (ANSA). (ANSA) ...Contributo di 8 euro a persona; gratuito per i bambini. Per info e prenotazioni a partire da venerdì 19 maggio al 3355640248. Inoltre sarà possibile partecipare a laboratori olfattivi "Il senso del ...