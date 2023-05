Leonid Sevastianov | o pace Ucraina con Papa o 10 anni come Vietnam

(Di lunedì 15 maggio 2023) O lagrazie all'aiuto del"o per 10" l'saràil. Lo afferma, capo dei "Vecchi credenti" in Russia e interlocutore russo del, in una ...

O la pace grazie all'aiuto del Papa "o per 10 anni" l'Ucraina sarà come il Vietnam. Lo afferma, capo dei "Vecchi credenti" in Russia e interlocutore russo del Papa, in una videointervista con askanews, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato, alla fine ...C'è speranza 'O con l'aiuto del Papa arriviamo alla pace, o per 10 anni sarà un disastro come lo è ora'. Lo afferma, capo dei Vecchi credenti in Russia e interlocutore russo del Papa, in una videointervista dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato, alla fine della su visita ...Rispetto a quest'ultimo, ufficialmente non esiste, trattandosi tutt'al più di una "riflessione spirituale" che Bergoglio avrebbe consegnato alla fine di febbraio a, manager russo, ...

Leonid Sevastianov: o pace Ucraina con Papa o 10 anni come ... Agenzia askanews

