Leggere Tu?rul Tanyol è un’esperienza di confine

(Di lunedì 15 maggio 2023) La Turchia si trova a un punto di svolta e i versi di Tu?rulne incarnano appieno la voglia di cambiamento.è una voce cosmopolita come la sua amata Istanbul, un fine poeta lirico e insieme un intellettuale apertamente critico del ventennio che ha visto Erdo?an al potere. Le prime due poesie sono nate durante le proteste di Gezi Park del 2013, le altre due sono tratte dall’ultima raccolta, Gidilmemi? Bir Yol (Una strada non percorsa, 2021) – Nicola Verderame Lo specchio ti rigetta Come puoi guardarti allo specchiolo specchio ti rigettanon te ne accorgima la Turchia ti rigetta. Il bambino per stradail neonato nella cullala donna in attesa dell’uomol’uomo che ha nostalgia della donnali hai uccisi tutti tu.Ethem,Ali Ismail,Berkin nei suoi quindici anni forse non avrai impugnato un’armama li hai colpiti con le tue parolei tuoi occhila tua ...