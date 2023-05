Leggere Manzoni per debellare la piaga della lettura di Manzoni

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 maggio 2023) . Dal 9 al 31 maggio, nel Duomo di Milano, una maratona di lettori anche celebri sta officiando laintegrale de “I promessi sposi”; rito occasionato dal centocinquantesimomorte dell’autore ma che a me sembra rito apotropaico, forse anzi di espiazione. Solo attraverso unaana integrale fra adulti consenzienti, infatti, ci si può purificarecoatta de “I promessi sposi” in seconda superiore, quell’esercizio il cui scopo evidente (frutto dell’ingegno di un qualche ministro leopardiano) è farlo detestare a tutte le generazioni per il resto dei giorni. Solo incontrando “I promessi sposi” per caso, perché si entra in chiesa e qualcuno lo sta declamando a nastro, ci si può far sorprendere da una bellezza che abbiamo inaridito dandola ...