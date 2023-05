Leclerc cerca il riscatto a Imola | un anno dopo quell’errore Verstappen per l’ennesima vittoria

(Di lunedì 15 maggio 2023) Pronostico chiuso, gara più aperta delle cinque che la hpreceduto, o la verità sta nel mezzo? Forse la terza ipotesi è quella più accreditata in vista del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, o più semplicemente di, sede dello splendido Autodromo che sarà lo scenario perfetto per il primo dei due weekend sul suolo italiano nel Mondiale di F1. Probabilmente questo circuito veloce, ma fatto di frenate e ripartenze e di curve secche, potrebbe favorire un lieve riavvicinamento tra Ferrari e Red Bull, a patto che gli aggiornamenti che porterà il Cavallino funzionino per provare a ricucire un gap fin qui abissale. Ma la Red Bull, e in primis, restano favoriti per l’ennesimo trionfo, e farebbe male. Anche perché, è proprio su questo tracciato che lo scorsoiniziarono i problemi ...

F1, Ferrari in cerca di riscatto. Leclerc: "Buone sensazioni'" RaiNews

Carlos Sainz e la Ferrari non intendono arrendersi alle prime difficoltà della stagione, anzi proveranno a cambiare rotta per cercare di tornare competitivi come l'anno scorso. Parola del pilota madri ...Accusa pesantissima verso uno dei talenti più puri della Formula1, dopo l'ultimo GP vacilla anche la sua credibilità, ansia in scuderia ...