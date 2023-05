Lecce-Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 maggio 2023) Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Scontro diretto tra due squadre in lotta per la salvezza e divisi da soli due punti, per cui chi perde rischia grosso.si giocherà domenica 21 maggio 2023 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini nell’ultimo turno di campionato hanno strappato un punto prezioso sul campo della Lazio ma che non è servito per togliersi dalla zona retrocessione. Adesso hanno due punti di vantaggio sui liguri per cui sarà fondamentale vincere per scacciare lo spettro della B I iguri sembravano spacciati ma la vittoria casalinga contro il Milan li ha rimessi in carreggiata ed ora si giocano tutto nello scontro diretto con i salentini. Perdere significherebbe dare addio alla ...