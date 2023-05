Leao | «Vorrei vincere Champions League e Pallone d’oro! Futuro…»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Rafael, nel corso di una lunga intervista concessa al magazine Gaffer, ha parlato degli personali e delle speranze per il futuro OBIETTIVI – Queste le parole di: «Scudetto? Molto felice. Era qualcosa che la squadra attendeva da tempo. È stato il risultato di molto impegno e lavoro, è stato storico! È stato un momento molto speciale per me personalmente perché è stato il primo scudetto che ho vinto con il Milan ed è un ricordo che conserverò per il resto della mia carriera e della mia vita. Un campionato in cui mi piacerebbe giocare in futuro? Premier. Penso che ogni giocatore voglia giocare in Premierperché è un campionato molto competitivo. Ha un calcio coinvolgente, grandi squadre e un pubblico mondiale. La Serie A è attualmente molto ben posizionata nel mondo del calcio, ma direi sicuramente ...

Intervistato al magazine Gaffer, Rafa Leao si è raccontato a 360 gradi. Queste le parole del portoghese, riportate da milannews.it: "Modelli 100%, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. Sono giocatori che h ...