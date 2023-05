Leao | 'Non pensavo di poter arrivare al Milan Voglio giocare in Premier | vincere la Champions e il Pallone d'Oro'

Pioli aggiunge: ' E' solo un discorso di testa,abbiamo perso perché abbiamo corso meno; dovremo essere attenti e limitare il numero di errori, sfruttando qualcuno loro.Sembra stare bene, ...Sta meglio, come Krunic e Messias. Se tutto va come deve andare, saranno a disposizione per ...settimana Con l'obiettivo di mettere in campo una grande prestazione " ha proseguito Pioli "...... mettendo in cima alla lista delle priorità il nuovo stadio eil mercato " ma è presto per questo tipo di discorsi: il tentativo di rimonta sull'Inter monopolizza ovviamente i pensieri a ...

Pioli a DAZN: "Il rinnovo di Leao non cambierà l'umore della squadra. Ci giochiamo la stagione" Milan News

Rafael Leao nell'Euroderby ci sarà e, intervistato dalla rivista Gaffer, l'attaccante portoghese del Milan si è raccontato a 360 gradi. L'INFANZIA - "Almada è una città nobile, crescere lì è stata una ..."Perché siamo vicini, nonostante l'andata. Abbiamo 90 minuti per poter giocare da Milan, per dare tutto in campo e rendere felice il popolo rossonero. Non dobbiamo mai smettere di credere di potercela ...