Leao giocherà contro l’Inter? Gli ultimi aggiornamenti e come sta

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ancora 24 ore d’attesa e poi sarà Inter-Milan. Una stracittadina differente dalle altre: questa vale un posto nella Finale di UEFA Champions League 2022/23 in programma sabato 10 giugno presso lo Stadio Olimpico Atartuk di Istanbul. Gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Stefano Pioli battaglieranno sul terreno di gioco di San Siro in quella che sarà la semifinale di ritorno della competizione. E nelle ultime ore è arrivata un’importante notizie per tutto il popolo di fede rossonera: Rafaelsi è allenato in gruppo. MILAN,STA? Nella giornata odierna i Diavoli hanno svolto una sessione di rifinitura e il portoghese ha lavorato con i propri compagni. News fondamentale per il Milan che, nella gara d’andata, ha dovuto fare a meno die la sua assenza si è sentita. Non a caso i rossoneri partiranno da ...